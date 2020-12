Burza w Sejmie. Nie można powtarzać głosowań, aż wynik zadowoli prezesa

Słynne już hasło "trzeba anulować, bo przegramy" wróciło do Sejmu. Tym razem po przegranym dla PiS głosowaniu wicepremier Piotr Gliński powiedział na ucho marszałek Sejmu , że "jest prośba szefa, żeby zrobić przerwę, bo chyba reasumpcję trzeba będzie zrobić". Powtórne głosowanie było już korzystne dla rządzących polityków.

- Odnoszę wrażenie, że procedury i głosowania w Sejmie są dla tej partii jedynie przeszkodą i utrudnieniem do bezpośredniej realizacji woli prezesa - komentuje prawnik prof. Marcin Matczak, specjalista w zakresie teorii prawa, eksperta ds. konstytucji i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. - Jest to kontynuacja podejścia PiS do parlamentaryzmu znanego pod hasłem "trzeba anulować, bo przegramy" - dodaje.