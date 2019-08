Burza – prognoza pogody na środę 7 sierpnia. IMGW wydało ostrzeżenia dla 14 województw. Będzie grad, burza, deszcz i porywisty wiatr.

Burza – prognoza pogody na środę 7 sierpnia. Ostrzeżenia IMGW dla 14 województw. Meteorolodzy przewidują burze z piorunami oraz silne opady deszczu.

Burza – prognoza pogody na środę 7 sierpnia

W środę, 7 sierpnia meteorolodzy zapowiadają intensywne opady. Deszczu mogą spodziewać się przede wszystkim mieszkańcy województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiej i śląskiego. W drugiej części dnia należy oczekiwać opadów nawet do 55 mm. Dziś najcieplej będzie w Krakowie, Katowicach i Rzeszowie, gdzie termometry pokażą maksymalnie do 28 stopni. Na południowych zachodzie oraz w centrum kraju należy oczekiwać do 26 do 27 stopni Celsjusza, a w Olsztynie, Łodzi, Białymstoku i na Pomorzu temperatura wyniesie około 22-23 stopni.