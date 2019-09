Burza magnetyczna 2019 u o sile G2 uderzy wraz z końcem września? Sprawdź, na czym polega to niezwykłe zjawisko

Burza magnetyczna 2019 u o sile G2 może dotrzeć do nas już pod koniec września. Naukowcy ostrzegają przed tym rzadkim zjawiskiem. Należy się spodziewać dysfunkcji sieci komórkowej?

Burza magnetyczna 2019

Według informacji podanych przez Laboratorium Astronomii Rentgenowskiej Słońca Instytutu Fizycznego Rosyjskiej Akademii, do najbliższej burzy magnetycznej na Słońcu może dojść już w dniach 27-28 września. Należy zaznaczyć, że burze magnetyczne , zwanie również słonecznymi, opisuje się w pięciostopniowej skali. Zjawisko, którego skutki odczujemy pod koniec miesiąca, uzyskało stopień G2, co określa jego siłę jako średnią. Najpotężniejsze burze słoneczne wystąpiły około czterech razy w ciągu 11 lat, wpływając na nawigację satelitarną i zasilanie na naszej planecie.

Burza słoneczna – co to za zjawisko?

Burze magnetyczne powstają w wyniku gwałtownych zmian pola magnetycznego Ziemi (magnosfery). Zaburzenia te powodowane są przez koronalne wyrzuty masy ze Słońca, powstające w czasie rozbłysków. Burze Słoneczne wywołują gwałtowne zmiany parametrów fizycznych wiatru słonecznego, w wyniku czego, obłoki naładowanych cząstek zaczynają przemieszczać się w kierunku Ziemi. Docierają do niej po około 20-70 godzinach, kiedy natrafiają na magnosferę naszej planety. Silne burze magnetyczne mogą uszkodzić urządzenia elektryczne, doprowadzić do zakłóceń komputerowych, radiowych oraz GPS i przyczynić się do chaosu komunikacyjnego.