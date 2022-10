Burmistrz o kulisach spotkania z ministrem Czarnkiem. "Wytrzymałem 25 minut"

Burmistrz o spotkaniu z Czarnkiem: Wytrzymałem 25 minut

Po ogłoszeniu decyzji ws. korzystania z podręcznika do "HiT" Romowicz zaapelował do ministra Czarnka, by przyjechał do Ustrzyk. "Zamiast insynuować, że jestem idiotą zachęcam do odwiedzenia małej bieszczadzkiej Szkoły Podstawowej w Hoszowie. Uczy się w niej 24 uczniów, a ja jako organ prowadzący nadal ją prowadzę. Może by Pan w końcu poznał realne problemy oświaty. Odwagi" - napisał burmistrz.