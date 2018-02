"Bulwersująca sprawa". Schetyna mówi "sprawdzam"

PO chce dokładnej informacji o nagrodach dla komendantów policji za 2017. Chodzi tu między innymi o tych, którzy są odpowiedzialni za sprawę śmierci Igora Stachowiaka. Szefa partii Grzegorz Schetyna mówi o bulwersującej sprawie.

"Gazeta Wyborcza" napisała, że komendanci policji zdymisjonowani po śmierci Igora Stachowiaka, uciekli przed odpowiedzialnością dyscyplinarną na emerytury i dostali bardzo wysokie odprawy. W przypadku komendanta miejskiego była to wysokość sześciomiesięcznych uposażeń, czyli od 45 tys. a komendanta wojewódzkiego - do 60 tys.

Mężczyzna został zatrzymany w połowie maja 2016 r. roku na wrocławskim rynku, bo miał być podobny do innego, poszukiwanego mężczyzny. - Naruszeniem zasad użycia środków przymusu bezpośredniego było zastosowanie wobec Igora Stachowiaka tzw. tasera, a więc paralizatora elektrycznego w sytuacji, gdy zatrzymany miał ręce skrępowane z przodu kajdankami, co potęgowało ból - poinformowała we wrześniu rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Według niej funkcjonariusze szarpali Stachowiaka, popychali go i przewrócili na podłogę. Zwracali się do niego w sposób wulgarny i obelżywy, strasząc ponownym użyciem paralizatora.