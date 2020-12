Budżet UE: Zjednoczona Prawica atakuje Niderlandy. Sugeruje użycie art. 7

O raporcie na specjalnie zwołanej konferencji prasowej mówili wiceministrowie Janusz Kowalski i Sebastian Kaleta. Towarzyszył im eurodeputowany Dominik Tarczyński . Jak twierdzą, raport, nad którym pracowali, dostarcza dowodów na łamanie praworządności przez Niderlandy i powinien stanowić przyczynek do uruchomienia wobec tego kraju przez Komisję Europejską art. 7 ust. 1 Traktatu o UE. Gdyby do tego doszło, na kraj mogłyby być nakładane sankcje finansowe.

Budżet UE. Czy Polska zastosuje weto?

- Obecnie negocjacje budżetowe są oparte o argumenty polityczne, a nie merytoryczne. Skończyły się czasy, w których to my byliśmy chłopcem do bicia i tylko my byliśmy rozliczani - grzmiał poseł Tarczyński.