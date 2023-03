Buduje pozycję na krwi najemników. Porażająca taktyka spod Bachmutu

Początkowo oddziały wagnerowców liczyły ok. 5 tys. ludzi. Żeby szybko powiększyć stan osobowy, do grupy zwerbowano ok. 40 tys. więźniów z kolonii karnych. Na front trafili tacy zwyrodnialcy jak zwany "angarskim maniakiem" Michaił Popkow, skazany na podwójne dożywocie za zamordowanie 83 kobiet, czy Andriej Bereżnyk, mafioso o pseudonimie "Mściciel", który został skazany na 25 lat za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa 10 innych osób. Ten ostatni zginął pod Bachmutem w grudniu 2022 roku.