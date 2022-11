Brytyjski wywiad ujawnia: Rosjanie wysyłają sygnał

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało we wtorek rano, że w obwodzie mińskim na Białorusi, w bazie lotniczej Maczuliszczy, Rosjanie mogli ulokować pociski balistyczne AS-24. To Kindżały, zaawansowana broń, zdolna trafić do celu oddalonego nawet o 2 tysiące kilometrów.