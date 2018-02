Brutalne zabójstwo 19-latka w Krakowie. Są pierwsze zatrzymania

Policjanci zatrzymali cztery osoby, które podejrzewają o udział w zabójstwie 19-latka w Krakowie. Nastolatek został zaatakowany maczetami i siekierami. Zmarł w szpitalu.

Do ataku doszło we wtorek 30 stycznia ok. godz. 20. przy ul. Teligi w Krakowie. Z relacji świadków wynika, że 19-latek był w towarzystwie dwóch znajomych, kiedy nadbiegła grupa zamaskowanych osób uzbrojonych w siekiery i maczety. Nastolatek i jego znajomi rzucili się do ucieczki.

W poniedziałek rano funkcjonariusze weszli równocześnie do kilku mieszkań. Zatrzymano 4 mężczyzn, mieszkańców Krakowa, w wieku od 19 do 25 lat, którzy zostali przewiezieni do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.Jeszcze we wtorek trafią do prokuratury. Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych, będą podejmowane decyzje co do ewentualnych zarzutów i stosowania środków zapobiegawczych - informuje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.