Brexit: Wielka Brytania przewiduje cięcia podatków i ceł na wypadek wyjścia z UE bez umowy. Trwają prace nad planem stymulacji gospodarczej.

Jak podaje Financial Times, w Wielkiej Brytanii trwają pracę nad planem stymulacji gospodarczej, który miałby wejść w życie w sytuacji tzw. twardego brexitu (wyjścia z Unii Europejskiej bez umowy). Wiadomo, że plan ten został opracowany przez sekretarza gabinetu, Marka Sedwilla, we współpracy z urzędnikami kilku ministerstw. Określono go mianem „Project After”, a jego główne założenia dotyczą obniżenia podatków oraz ceł. Prace nad stworzeniem pakietu zakładającego stymulację brytyjskiej gospodarki oraz zwiększenie konkurencyjności ruszyły tuż po referendum dotyczącym brexitu, w czerwcu 2016 roku. Z czasem jednak przygotowania zostały mocno rozszerzone, ponieważ negocjacje z Unią Europejską nie przyniosły zadowalających rezultatów.

Brexit – Wielka Brytania w obliczu twardego brexitu

Należy zaznaczyć, że eksperci z brytyjskiego rządu opracowując „Project After” nie zakładają jedynie wyjścia z UE bez umowy, ale biorą też pod uwagę nieco łagodniejsze warianty. Analizują szereg działań, które umożliwiłyby zmniejszenie regulacji w gospodarce Wielkiej Brytanii na tyle, aby była atrakcyjna dla inwestorów z UE. Warto zaznaczyć, że kwestia działań podejmowanych w ramach planu, była niejednokrotnie poruszana na posiedzeniu rządu premier Theresy May. Nie przedstawiono żadnych rezultatów pracy nad „Project After”, ale zdaniem rządu, nacisk wciąż jest kładziony wynegocjowanie z Brukselą umowy, która zadowoliłaby obie strony. Zdaniem ministra ds. handlu międzynarodowego, Liama Foxa, fundamenty brytyjskiej gospodarki są bardzo silne, a eksport jest rekordowo duży. W swojej wypowiedzi dla The Telegraph podkreślił, iż Wielka Brytania prześcignęła już Niemcy, będą największy eksporterem do Hongkongu. Działania podjęte w ramach plan „Project After” ukazują, że nawet wyjście z UE bez umowy, wcale nie musi oznaczać katastrofy. Rząd podejmie wszelkie starania, aby zapewnić dobre warunki zagranicznym inwestorom, a cła do Wielkiej Brtyanii mają zostać obniżone.