Brexit: Wielka Brytania i Unia Europejska doszły do porozumienia. We wtorek, 12 marca 2019, umowa trafi pod ponowne głosowanie brytyjskich deputowanych.

Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May oraz szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junker ogłosili w poniedziałek wieczorem, że do wynegocjowanej uprzednio umowy i politycznej deklaracji będą dołączone dwa dokumenty. Jeden z nich miałby pomóc Wielkiej Brytanii w przypadku ewentualnego międzynarodowego arbitrażu, natomiast drugi stanowiłby wspólne zobowiązanie obu stron do zastąpienia backstopu innym rozwiązaniem do 2020 roku. Junker podkreślił, że dokument zawiera istotne wyjaśnienia oraz gwarancje prawne w odniesieniu do umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE oraz backstopu. Zdaniem szefa Komisji Europejskiej, teraz pozostaje wybór pomiędzy opisaną umową albo do brexitu może ostatecznie nie dojść. Podkreślił również, że brexit powinien być uporządkowanym procesem, aż do końca.