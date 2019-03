Brexit: Unia Europejska wyraziła zgodę na przesunięcie brexitu. Sytuację Wielkiej Brytanii skomentował Donald Tusk

Brexit: Unia Europejska podjęła decyzję o przesunięciu wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Pod uwagę brane są dwa terminy. Tudną sytuację skomentował Donald Tusk.

Brexit – Donald Tusk komentuje sytuację Wielkiej Brytanii

Przywódcy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, wyrazili zgodę na przesunięcie daty wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Nowym terminem domyślnego opuszczenia UE ma być 12 kwietnia, jeżeli jednak Izba Gmin poprze przed końcem marca proponowane porozumienie (choć odrzuciła je w poprzednich głosowaniach) to data brexitu zostałabym przełożona na 22 maja 2019. Szef Rady Europejskiej, Donald Tusk, przyznał, że zależy mu na tym, aby Brytyjczycy przystąpili do wyborów europejskich i na poważnie rozważali pozostanie w Unii. Szanse na to są jednak znikome.