Brexit: Premier Theresa May nie chce uni celnej z UE. Izba Lordów się nie zgadza

Brexit: Izba Lordów przyjęła poprawkę do ustawy ws. handlu (Trade Bill). Theresa May nie popiera negocjowania unii celnej z Unią Europejską. Zdaniem eurosceptyków niezależność Wielkiej Brytanii była głównym celem brexitu.

Brexit – Izba Lordów chce unii celnej z UE

Według informacji podanych przez Agencję Reutera, wyższa izba brytyjskiego parlamentu, zwana Izbą Lordów, przyjęła poprawkę do ustawy w sprawie handlu (tzw. Trade Bill). Wzywa w niej rząd do negocjowania unii celnej z Unią Europejską. Na mocy poprawki wezwano rząd do podjęcia wszystkich możliwych kroków, mających na celu doprowadzenie do nowej unii celnej między Wielką Brytanią a Unią Europejską już po brexicie.