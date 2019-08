Brazylia. Amazonia płonie - wojsko walczy z żywiołem

- W Brazylii do walki z pożarami lasów w Amazonii oddelegowano lotnictwo wojskowe i 44 tys. żołnierzy - poinformował Raul Botehlo, szef sztabów połączonych brazylijskich sił zbrojnych. Najnowsze doniesienia mówią o kilkuset nowych ogniskach pożaru.



#UgaśmyPłucaŚwiata to akcja WP, podczas której będziemy informować o sytuacji w Amazonii. Szalejące tam pożary lasów to także nasza sprawa, bo ich skutki odczujemy wszyscy. Każdy z nas może też pomóc puszczy - sprawdź, jak to zrobić.