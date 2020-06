Boże Ciało. Hierarchowie polskiego Kościoła przewodniczyli uroczystościom w Gnieźnie i Krakowie

Boże Ciało. Prymas Polski przewodniczył uroczystościom w Gnieźnie

- I choć dziś, w przeżywanym wciąż przez nas wszystkich czasie epidemii, musimy dalej zachować konieczną ostrożność, by nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo, to jednak, gdy wyjdziemy po mszy świętej na ulice naszego miasta, będziemy i my mieć jeszcze raz okazję do tego, by dać świadectwo o Bogu, który zostawił wśród nas swojego Syna, świadectwo o tym, że On nas nigdy, w żadnym czasie i w żadnej sytuacji, nie opuszcza i nie pozostawia samymi – podkreślił Prymas, abp Wojciech Polak w Gnieźnie.