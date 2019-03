Bogdan Zdrojewski odchodzi z polityki. "Mam swoje zasady"

Były minister w rządzie Donalda Tuska kończy polityczną karierę. Decyzję podjął po tym, gdy zabrakło dla niego miejsca na liście kandydatów Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Bogdan Zdrojewski nie da się też przekonać na powrót do Sejmu.

Decyzję o rezygnacji z polityki podjął po tym, gdy Grzegorz Schetyna skreślił go z listy kandydatów Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Lider PO chciał go jednak namówić na powrót do krajowej polityki. W wyborach do Sejmu jego rywalem byłby prawdopodobnie Mateusz Morawiecki.