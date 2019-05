Bogaty jak Majchrowski. Prezydent Krakowa ujawnił swój majątek

Jacek Majchrowski to nadal najbogatszy prezydent spośród wszystkich włodarzy miast wojewódzkich. Jak wynika z szacunków Wirtualnej Polski, dysponuje majątkiem o łącznej wartości ok. 7 mln zł. Co ciekawe, urzędnik dostaje co miesiąc 6,8 tys. zł emerytury.

Według szacunków majątek Jacka Majchrowskiego to blisko 7 mln zł (East News, Fot: JAN GRACZYNSKI)

Majchrowski jest prezydentem Krakowa niezmiennie od 2002 roku. W listopadzie ubiegłego roku został wybrany na piątą kadencję. Jak informował wówczas money.pl, urzędnik był najbogatszym prezydentem spośród wszystkich prezydentów miast wojewódzkich. Przez długi czas mogła z nim jedynie rywalizować Hanna Gronkiewicz-Waltz, ale nie wystartowała w jesiennych wyborach samorządowych.

W maju br. Majchrowski ujawnił swoje oświadczenie majątkowe za cały ubiegły rok. Jak wynika z dokumentu, samorządowiec nadal może pochwalić się okazałym majątkiem.

Same środki pieniężne w złotówkach to 1,7 mln zł. Do tego dochodzą również oszczędności w walutach: 42,9 tys. dolarów (w przeliczeniu 164 tys. zł); 15,5 tys. euro (w przeliczeniu 65 tys. zł) oraz 410 funtów szterlingów (2000 zł). W sumie Majchrowski może się pochwalić oszczędnościami wartymi 1, 93 mln zł. A to nie koniec zabezpieczeń Majchrowskiego – ma również na koncie certyfikaty funduszu inwestycyjnego - na kwotę 179 tys. zł.

Co ma jeszcze prezydent Krakowa? Dom o powierzchni 647 metrów kwadratowych. Nieruchomość ubezpieczona jest na kwotę 2,5 mln zł - i taką wartość przyjmuje w oświadczeniu Jacek Majchrowski. Prezydent Krakowa ma jeszcze dwie działki: na jednej znajduje się wspomniany dom, a jego własnością jest jeszcze druga. Łącznie ma 31 arów ziemi, czyli 3,1 tys. metrów kwadratowych. Majchrowski zakłada, że każdy metr kwadratowy jest wart 700 zł, czyli według szacunków jego ziemia warta jest około 2 mln zł.

Majchrowski może pochwalić się również solidnymi zarobkami. W ubiegłym roku dostał 147,7 tys. zł w krakowskim magistracie (12,3 tys. zł miesięcznie); jako wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim 42,3 tys. zł. (pracował tam do 1 października 2018 roku); 140 tys. zł zarobił z kolei w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Majchrowski jest jednym z założycieli niepublicznej szkoły wyższej - jego żona do dziś kontroluje 25 proc. udziałów w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym, które odpowiada za uczelnię. Dostawał również 6,8 tys. zł emerytury z ZUS.

W garażu stoi z kolei Lexus , którego współwłaścicielem jest Majchrowski. Z oświadczeń majątkowych prezydenta Krakowa z minionych lat można wnioskować, że to wciąż Lexus 350 z 2011 roku o wartości około 100 tys. złotych. Jak wskazał Majchrowski, ma jednak tylko 1/3 udziałów w samochodzie. Pozostałymi udziałami dysponuje Akademia Krakowska, na której wykłada Majchrowski.

Na majątek Majchrowskiego składa się jeszcze kolekcja obrazów oraz odznaczeń. Prezydent Krakowa w majątku ma 22 obrazy, ale nie podaje ich szacunkowej wartości. Pewne jest, że kolekcja warta jest więcej niż 10 tys. zł. Według wyliczeń money.pl, każdy z obrazów kolekcji wart jest co najmniej 10 tys. zł. Do tego Majchrowski ma 13 odznaczeń.