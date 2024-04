Bodnar powołał zespół prokuratorów. Czym się zajmie?

Wcześniej, 8 marca, premier Donald Tusk poinformował, że zwrócił się do ministra Bodnara i do minister zdrowia Izabeli Leszczyny o wytyczne, zgodnie z którymi w przypadku odmowy uzasadnionego przerwania ciąży szpital straci kontrakt z NFZ. Premier podkreślił, że prokuratura będzie zobowiązana do badania, dlaczego ktoś naraził życie i zdrowie kobiety, a nie dlaczego ktoś zdecydował się na ratowanie zdrowia lub życia kobiety.