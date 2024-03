Bochenek pokazał zdjęcie w Kaczyńskim. "Oj Wiciu, Wiciu"

W piątek Jarosław Kaczyński zeznawał przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Nie obyło się bez uszczypliwości. Prezes PiS wytknął posłowi Witoldowi Zembaczyńskiemu (KO), że rzekomo doprowadził do bankructwa naleśnikarni. W przerwie przesłuchania Rafał Bochenek (PiS) pokazał zdjęcie z Kaczyńskim. Fotografia była nawiązaniem do słów lidera PiS skierowanych do polityka KO. Zembaczyński odpowiedział.