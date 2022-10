Bloomberg Philanthropies Asphalt Art Initiative przyznaje 19 europejskim miastom granty na przekształcenie ulic i przestrzeni publicznych

Program inspirowany jest zrealizowaną podczas kadencji burmistrza Michaela R. Bloomberga (2002-2013) rewitalizacją ulic Nowego Jorku, zwiększającą bezpieczeństwo pieszych oraz działalnością charytatywną Bloomberg Phlianthropies, będącą filią Bloomberg Associates, doradzającej miastom na całym świecie w zakresie wdrażania projektów ulicznych inspirowanych sztuką. Dodatkowo do grantów, wybrane miasta otrzymają także doradztwo techniczne, które zapewni Bloomberg Associates oraz City of Milan’s Agency for Mobility, Environment, and Territory (AMAT).