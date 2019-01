Błaszczak: Polskie Zakłady Lotnicze Mielec dostarczą śmigłowce dla wojsk specjalnych

Szef MON Mariusz Błaszczak na antenie radiowej Jedynki zapowiedział, że Polskie Zakłady Lotnicze (PZL) w Mielcu dostarczą śmigłowce dla wojsk specjalnych. Umowa ma zostać podpisania w piątek.

Błaszczak: to gwarancja tego, że Wojsko Polskie będzie korzystało z nowoczesnego sprzętu

- PZL Mielec to dobre zakłady, produkt też jest sprawdzony w ponad 30 krajach na polu walki. To gwarancja tego, że Wojsko Polskie będzie korzystało z nowoczesnego sprzętu - zapewniał na antenie radiowej Jedynki, szef Ministerstwa Obrony Narodowej , Mariusz Błaszczak .

Jak zapowiedział minister, podpisanie umowy nastąpi w piątek w siedzibie mieleckiej firmy. Spółka ma dostarczyć na początek cztery śmigłowce Black Hawk . - W ten sposób rozpoczynamy współpracę. Toczy się też przetarg związany z kupieniem wyspecjalizowanych śmigłowców dla Marynarki Wojennej. Dla mnie ważne jest to, że to polskie zakłady - PZL Mielec - wyprodukują dla Wojska Polskiego ten sprzęt - podkreślił Mariusz Błaszczak.

Podwyżki dla żołnierzy Wojska Polskiego stają się faktem

Dopytywany o szczegóły powiedział, że szeregowi otrzymają wynagrodzenie wyższe o 14 proc., podoficerowie - 11 proc., oficerowie młodsi - 10 proc. - Zależało mi na tym, by najwyższe podwyżki były w tych grupach, do których przystępują ci, którzy dopiero wstępują do wojska. Żeby wynagrodzenie w Wojsku Polskim było konkurencyjne, szczególnie na początku kariery żołnierzy - powiedział Błaszczak.