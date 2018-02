"Błagam, wycofajcie się z tego!". "Wiadomości" ruszają w nowej odsłonie

TVP Polonia od dziś rozpoczyna nadawanie "Wiadomości" w języku angielskim. Premierze towarzyszą złośliwe komentarze w mediach społecznościowych. W ocenie części internautów, nadawanie programu po angielsku pogorszy i tak niełatwą sytuację Polski.

Innego zdania są internauci. "Dzisiaj po raz 1. w świat pójdzie: 'The total opposition suffered a total failure', 'The opposition was going to overthrow the govt which was elected by the Poles', 'European Union is simply jealous of our success" - drwi na Twitterze dziennikarz "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński.