Black Week 2021: co trzeci Polak szuka okazji wyłącznie online

Koniec roku to jeden z najgorętszych okresów sprzedażowych w e-handlu. Nie inaczej jest w przypadku Allegro. Po wrześniowym Smart! Weeku nadchodzi listopadowy Black Week, czyli 8 dni dużych przecen na platformie. Listopadowe święto zakupowe już na stałe wpisało się w kalendarze Polaków. Co roku zwiększamy skalę akcji i takie też są nasze plany na 2021. Wyniki zeszłorocznego festiwalu pokazują, że to nie tylko marketing, ale realne korzyści dla sprzedających i kupujących. Sprzedawcy, którzy w poprzednim roku dołączyli do Black Week na Allegro, odnotowywali wyższą sprzedaż - o ok. 250-300% więcej sprzedanych przedmiotów niż przeciętnego dnia. Jeszcze więcej zyskali ci, których oferty miały opcję darmowej dostawy Allegro Smart! Warto również wspomnieć, że 80% naszej sprzedaży w ramach ofert specjalnych Black Week pochodziło od sprzedawców zewnętrznych, którymi są zazwyczaj małe lub średnie firmy - skomentowała Aleksandra Sroka-Krzyżak, Strategy Director w Allegro.