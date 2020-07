Bitwa pod Grunwaldem. Co wydarzyło się 15 ipca 1410 roku?

Bitwa pod Grunwaldem - jedna z największych bitew w średniowieczu

Bitwa pod Grunwaldem - dwa miecze

"Wielki mistrz czekał 4 godziny, aż sprzymierzeni przystąpią do bitwy. W tym czasie Jagiełło wysłuchał kolejnych mszy, dokonał pasowania na rycerzy, wydał dyspozycje do bitwy, a nawet zadbał o rozstawienie wart z zapasowymi końmi, na wypadek konieczności odwrotu. Krzyżacy nie zdecydowali się na atak. Nie widząc przeciwnika, bali się zasadzki. Oba wojska rozdzielała licząca około 5 km, pagórkowata przestrzeń. Przez środek pól grunwaldzkich płynął, nieistniejący już dziś Wielki Strumień" - przypomina Muzeum Historii Polski.

Wielki Mistrz Krzyżacki - przed bitwą pod Grunwaldem - przysłał do króla Władysława Jagiełły i księcia Witolda dwóch heroldów. Ci, wręczając im dwa miecze, zadeklarowali gotowość, by cofnąć się, robiąć pole Polakom i Litwinom. "Wielki mistrz pruski Ulryk śle tobie i twojemu bratu przez nas, swoich heroldów, te dwa miecze w pomoc do zbliżającej się walki, abyś przy tej pomocy i orężu nie tak gnuśnie i z większą, niżeli okazujesz odwagą, wystąpił do bitwy; a iżbyś się nie chował w tych gajach i zaroślach, ale na otwartym polu wyszedł walczyć” - mówili heroldzi. Władysław Jagiełło wziął miecze, ale poselstwo przyjął mimo uszu.