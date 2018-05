"Biorę emeryturę i myślę: przecież nie dam 10 złotych". Tak 88-latka wspiera niepełnosprawnych

Pani Krystyna ma 88 lat, 1130 złotych emerytury, drewniany dom i półki, które uginają się od statuetek. To niepełnosprawni wręczają jej podziękowania, bo pomaga im od trzydziestu lat. Sama mówi, że gdy słyszy obietnice polityków, to wyłącza telewizor.

Słuchałam i wyłam jak kojot

Wszystko zaczęło się od dzieci z Konina, które przyjechały na ferie do Krościenka. Pani Krystyna recytowała im swoje wiersze. Dzieci siedziały zasłuchane, ale to jeden z dorosłych zaczepił ją po występie. Zapytał, czy mógłby wpaść z córkami na herbatę.

Często jeździła też do sanatoriów. To również była okazja, aby zebrać parę złotych. - Mówiłam, że jestem poetką i mogę wiersze recytować. Tylko nie chce w zamian żadnych kwiatów ani słodyczy. Ustawiałam koszyczek i prosiłam kuracjuszy o datki na niepełnosprawnych - wspomina.

Za każdym razem, gdy zebrała się już pokaźna suma, sama jeździła do Konina. - Pan sobie wyobraża, ile przesiadek miałam? Pierwszy pociag do Nowego Targu. Drugi do Warszawy. I dopiero trzeci do Konina. Cała droga z ciężkimi torbami pod pachą.