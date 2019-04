Bilans strat w branży TSL to 10 mld euro rocznie. Polscy inżynierowie wiedzą, jak rozwiązać problem

W całej UE dziennie okradanych jest średnio niemal 50 naczep. Polscy inżynierowie opracowali pionierski system ochrony samochodów ciężarowych, który został wdrożony przez niemieckich konstruktorów. W dalszej kolejności Polacy wykupili niemiecką firmę. Działanie ma na celu rozwiązać narastający problem w branży transportowej.



Safeway to kompletne narzędzie do ochrony naczep TIR, również tych plandekowych oraz baków paliwa, zapobiegające napaściom, kradzieżom i wandalizmowi, zapewniające bezpieczeństwo flocie i jej kierowcom. W odróżnieniu od innych dostępnych rozwiązań, system ten instalowany jest jedynie na naczepie pojazdu.

Zaawansowana technologia zabezpieczająca transport, która może ograniczyć straty poniesione podczas napadów i włamań do minimum. To pierwszy tak zaawansowany system zabezpieczeń transportu, zbudowany w oparciu o pionierskie rozwiązania technologiczne, takie jak w pełni zintegrowany z panelem zarządzania system kamer i czujników.

W jego tworzenie zaangażowani byli specjaliści z branży telematycznej, a do testów zaproszono nadzorców flot oraz samych kierowców.

Kamery są narzędziem w rękach kierowcy – pozwalają na natychmiastową analizę sytuacji wokół pojazdu. Obraz z nich wędruje do panelu SafeWay. Ponadto, operator panelu może przejść do pełnego widoku każdej z kamer, a także powiększać dany kadr, aby jeszcze lepiej ocenić zagrożenie i odpowiednio wcześnie zareagować. Dodatkowo, specjalnie zaprojektowane moduły czujników laserowo-optycznych wnętrza naczepy SmartSensors wykrywają nawet najmniejsze zmiany położenia towaru bez autoryzacji przewoźnika.

To najważniejsza i najbardziej innowacyjna część systemu Safeway. Moduł monitoringu zewnętrznego SafeTube jest natomiast sercem koordynującym pracę wszystkich podzespołów. Specjalne kamery, wysuwane automatycznie poza obrys naczepy podczas postoju, pokazują logiście otoczenie pojazdu znajdującego się w dowolnym miejscu na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie dane filtrowane są przez algorytmy systemu i szyfrowaną siecią VPN trafiają do panelu w kabinie kierowcy i panelu zarządzania online. Sam panel to urządzenie o niezwykle prostym interfejsie - tablet ma tylko trzy przyciski: uzbrój alarm, włącz tryb załadunku oraz włącz alarm (tzw. panic button). Kierowca może też przejrzeć historię zdarzeń i filmy z nimi powiązane.