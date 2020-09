Bielsko-Biała. Spytał inwalidę, która jest godzina. Kilka chwil później ukradł mu telefon

Do bulwersującego zdarzenia doszło w Bielsku-Białej. Nieznany mężczyzna podszedł do niepełnosprawnego bielszczanina i spytał go, która jest godzina. Kilka chwil później ukradł inwalidzie telefon, w którym znajdowały się również karta bankomatowa i dokumenty.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Bielsko-Biała. Policja poszukuje mężczyzny, który okradł inwalidę