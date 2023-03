Bielan tłumaczy się z afery NCBR. "Grupa cwaniaków chciała wyciągnąć grube miliony"

Europoseł odniósł się także do dymisji Jacka Żalka. - To była jego decyzja - twierdzi. Polityk nie wykluczył jednak, że "ktoś mógł poprosić Żalka o dymisję", ale zaprzeczył, jakoby sam był, tym który naciskał na ten ruch. Zapytany o doniesienia "Rzeczpospolitej", która wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego, odparł, że "trzeba o to zapytać samego prezesa PiS, albo Jacka Żalka".