Biejat na prezydenta Warszawy? Wymieniła trzy główne priorytety

Podczas swojego wystąpienia, Biejat podkreśliła, że Warszawa, jako stolica europejskiego państwa, zasługuje na odważne i ambitne działania. - Zasługuje na wizję i na odwagę - powiedziała. - Na odwagę na to, żeby stawiać na wielkie inwestycje publiczne, na odważne przedsięwzięcia, na to, żeby mieszkankom i mieszkańcom tego miasta żyło się lepiej, bo po prostu stać nas na to - dodała współprzewodnicząca partii Razem.