Biedronka z nową promocją na Dzień Dziecka.

Biedronka - oferta na Dzień Dziecka

1 czerwca obchodzony jest Dzień Dziecka. Dlatego sieć sklepów Biedronka wprowadziła specjalną ofertę prezentową z upominkami dla najmłodszych. Specjalna promocja rozpoczęła się w poniedziałek 25 maja i potrwa najpóźniej do soboty 6 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

Co będzie dostępne w promocji? Jak wynika z gazetki reklamowej sieci Biedronka, będą to różnego rodzaju zabawki i gadżety zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych dzieci. To dobra okazja dla rodziców, by nabyć dla swoich dzieci prezent z okazji ich święta.