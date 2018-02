Biedronka w Puławach zwolniła kasjerkę. Została pobita, poszła na zwolnienie i dostała wypowiedzenie

Pani Jola na długo zapamięta wydarzenia z listopada ubiegłego roku. Została uderzona i z pękniętą łąkotką trafiła na pogotowie. Poszła na zwolnienie, a kiedy wróciła dostała wypowiedzenie. "Byłam w szoku. Samotnie wychowuję dziecko" - żali się w "Tygodniku Powiśla".

Jak to tego doszło? W listopadzie ubiegłego roku dwóch pijanych 17-latków z miejscowego poprawczaka zaatakowało pracowników. Chcieli ukraść alkohol . Doszło do bijatyki, jeden z napastników próbował uderzyć pracownika sklepu. W ręku miał potłuczoną butelkę.

"Nigdy nie chciałabym przeżyć czegoś podobnego"

Pani Jola ruszyła na pomoc. Ale została z całej siły kopnięta w nogę. Trafiła do szpitala, lekarz postawił diagnozę: pęknięta łąkotka. Kobieta musiała pójść na 3-tygodniowe zwolnienie. Potem wróciła do pracy. 26 stycznia została wezwana do kierownika. Ten wręczył jej wypowiedzenie. Przyczyny zwolnienia nie podano.