Biedroń o odwołaniu Zbigniewa Ziobry. "Żeby więcej nie szkodził Polsce"

Robert Biedroń w sobotniej rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w stacji RMF FM mówił o możliwych scenariuszach politycznych w sprawie odwołania ze stanowiska szefa resortu sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. - Zwieramy szyki. Wszystko, co doprowadzi do podziałów w Zjednoczonej Prawicy, co jest w stanie doprowadzić do tego, żeby Zbigniew Ziobro więcej nie szkodził Polsce, jest miodem na me serce - powiedział polityk.