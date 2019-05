Biedroń i Śmiszek w pierwszym wspólnym wywiadzie TV

Lider Wiosny Robert Biedroń i jego partner Krzysztof Śmiszek udzielili pierwszego wspólnego wywiadu telewizyjnego. Razem pojawili się w programie Agnieszki Gozdyry w Polsat News.

Krzysztof Śmiszek stwierdził, że sprawy w Polsce w tej chwili zaszły już tak daleko, że on postanowił wejść w politykę. – Oferuję swoją wiedzę, zaangażowanie, energię – mówił gość programu "Skandaliści". Odrzucał też zarzuty o nepotyzm.

- Nie mamy ambicji finansowych, nie wybieramy się do Brukseli dla pieniędzy – podkreślili zgodnie rozmówcy Agnieszki Gozdyry.

Krzysztof Śmiszek otwiera listę wyborczą Wiosny do PE na Dolnym Śląsku. W Polsat News przyznał, że pierwsze wyjście do wyborców i bezpośrednie spotkania na ulicy były stresujące: - Parę razy zostałem opluty przez starsze panie, ale to był wyjątek – mówił Śmiszek.