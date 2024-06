Biden junior może trafić do więzienia. Stanowcza deklaracja prezydenta USA

Deklaracja odrzucenia prawa łaski w przypadku swojego potomka padła podczas wywiadu dla ABC News. Prezydent Biden udzielił go w trakcie pobytu w Normandii we Francji, gdzie zorganizowane zostały uroczystości 80. rocznicy lądowania aliantów.

Kłopoty Bidena juniora, 54-letniego, jedynego żyjącego syn prezydenta, wprowadziły go do sali sądowej w Wilmington w stanie Delaware. Zarzuty postawione Hunterowi mają związek z posiadaniem przez niego broni bez stosownych zezwoleń. Kupił rewolwer Colt Cobra, podając nieprawdziwe informacje we wniosku o broń.