Poszukiwany listem gończym złapany. Ucieszył się, że idzie do więzienia

Zaskakujące odkrycie policjantów w trakcie przeszukiwania pustostanów na terenie Białegostoku. Gdy funkcjonariusze weszli do jednego z opuszczonych budynków, natrafili na tajemniczego mężczyznę. Po sprawdzeniu jego danych w bazie okazało się, że jest to obywatel Litwy poszukiwany do odbycia kary w więzieniu za kradzieże. Przestępca przez dłuższy czas uciekał od wymiaru sprawiedliwości i prawdopodobnie zimę próbował przetrwać, chroniąc się w tego typu miejscach. Jednak podlaska policja poinformowała, że Litwin ucieszył się z zatrzymania i dobrowolnie oddał się w ręce służb. "Mężczyzna był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Augustowie. 40-latek ma do odbycia karę roku pozbawienia wolności za kradzieże. Mundurowi znaleźli mężczyznę w opuszczonym budynku. Pustostan sprawdzali szukając osób narażonych na wychłodzenie. 40-latek chciał w tym miejscu przeczekać mrozy, gdyż nie miał gdzie się podziać. Mężczyzna ucieszył się, że zostanie odwieziony do więzienia. Jak twierdził tam będzie mógł bezpiecznie przetrwać zimę" - przekazała policja w oświadczeniu. Widocznie 40-latek uznał, że nie będzie się musiał już martwić mrozami, co potraktował jako dar od losu. Policja przypomina, że jeśli ktoś zauważy bezdomnych w tego typu miejscach, może powiadomić policję korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jak podkreślają policjanci, "czasami wystarczy tylko jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie".