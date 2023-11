Polska w UE. Emeryci w strachu. "Tusk wykonuje rozkazy Niemiec", "Kraj chcą odebrać"

- O Kaczyńskim to nawet nie chcę rozmawiać, to jest człowiek nawiedzony, powinni go odsunąć od władzy, powinien się leczyć – podsumował w mocnych słowach jeden z emerytów na ulicy Białegostoku. Reporter WP Marek Gorczak zapytał mieszkańców stolicy Podlasia o Unię Europejską. W trakcie ostatniego wystąpienia prezes PiS mówił o możliwych zmianach w unijnych traktatach. Jarosław Kaczyński zasugerował nawet, że Polska będzie zarządzana z zewnątrz, podtrzymując swoją retorykę straszenia Niemcami i Tuskiem. Część emerytów wyraziła swój niepokój związany z działaniami UE - Jak był Związek Radziecki to było źle, jak powstała Unia Europejska to dobrze. Mój Boże, przecież to to samo. Jak nie Moskwa rządziła, to teraz Bruksela - skomentowała emerytka. - Wejdziemy do strefy Euro, narzucą nam jakieś zasady, my będziemy w Polsce mieszkać, a rządzić będą nami Niemcy - stwierdził inny mężczyzna. - Polska powinna być dla Polaków - oznajmiła krótko kolejna białostoczanka. – Tusk działa na korzyść Niemiec i cały czas wykonuje ich rozkazy – rzuciła inna emerytka. - On korzenie ma niemieckie, a co by nie mówić, ciągnie wilka do lasu – usłyszeliśmy od następnej białostoczanki. Wśród naszych rozmówców znaleźli się również zwolennicy pozostania w Unii Europejskiej. - Przecież my jesteśmy wolni. Dzięki Unii mamy rozwinięte miasta, ulice. Młodzi mogą wyjeżdżać, nie muszą z paszportami jeździć – podkreśliła seniorka z Podlasia. - Tusk chce, żeby Polska po prostu miała swoje miejsce w Unii Europejskiej – dodała inna zwolenniczka polityki proeuropejskiej. Obejrzyj sondę WP i poznaj opinie o Polsce w Unii Europejskiej.