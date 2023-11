Pisał obsceniczne wiadomości do dziewczyny. Teraz znów chce założyć koloratkę

O planach księdza Andrzeja Dębskiego i jego zabiegach podejmowanych w celu przywrócenia mu prawa do noszenia sutanny dowiedziała się "Gazeta Wyborcza". To jej dziennikarze ujawnili najwcześniej treść prywatnych wiadomości, jakie rzecznik kurii wysyłał do Oli, dziewczyny poznanej w internecie.