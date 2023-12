Koniec rządów PiS. Polacy mocno podzieleni ws. rządu Tuska

- Nie wierzę w tego całego Tuska. Zawracanie głowy. Broń Boże, aby rządził. Jest nieodpowiedzialnym człowiekiem - stwierdził emeryt, gdy zapytaliśmy go o odczucia ws. przejęcia fotelu premiera przez Donalda Tuska. Poniedziałek ma być sądnym dniem dla rządu PiS i końcem ośmiu lat Zjednoczonej Prawicy u władzy. Reporter WP Marek Gorczak wybrał się na ulice Białegostoku z kamerą, by poznać oponie Polaków w tej sprawie. Zdania są podzielone. Część seniorów otwarcie przyznaje, że potencjalna zmiana władzy nie jest im na rękę, a wygrana koalicji opozycyjnych partii jest "wyborem młodych". - To chciała młodzież, wybrali go to niech tak mają. Emeryci i renciści go nie wybierali – powiedziała o Tusku jedna z emerytek z Białegostoku. - Powiem prawdę, nie cieszę się. W ogóle się nie cieszę - dodała inna mieszkanka miasta. - On wszystko posprzedaje, już chce, aby Obajtka nie było - rzucił kolejny przechodzień. Tymczasem mieszkańcy Podlasia, którzy czekają na zmianę władzy, wyrażają radość i nadzieje wobec ewentualnego rządu Tuska. - Cieszę się, naprawdę. Może dlatego, że wreszcie będziemy mieli spokojny i taki zrównoważony rząd - oznajmił mieszkaniec Białegostoku. - Może ten rząd będzie ludzki, bo to wszystko wszystko szło w złym kierunku do tej pory. Tylko nauczyli się kraść – skomentowała inna białostoczanka, podsumowując dwie kadencje rządów PiS. Donald Tusk obiecał spełnienie "100 konkretów" na pierwsze sto dni nowych rządów w Polsce. Polacy czekają m.in. na zmianę w podatkach, a także wstrzymane pieniądze przez UE z KPO. - Najważniejsze dla Polaków to zmienić podatki. Za żywność i światło - rzuciła starsza kobieta. - Żeby wszyscy ludzie mieli pracę i godne życie - oznajmił kolejny rozmówca. Obejrzyj sondę WP i zobacz, co jeszcze sądzą Polacy o Donaldzie Tusku i nadchodzących zmianach w rządzie.