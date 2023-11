Hołownia na marszałka Sejmu. Mieszkańcy jego miasta podzieleni. "Komik, a nie polityk"

- Najbardziej go kojarzę, jak występował z Prokopem w show, a w polityce myślę, że będzie w porządku - powiedziała jedna z mieszkanek Białegostoku o liderze partii 2050 Szymonie Hołowni, typowanym na nowego marszałka Sejmu. Polityk urodził się w Białymstoku i to stąd kandydował do Sejmu. Reporter WP Marek Gorczak wybrał się z kamerą do centrum miasta, by zapytać, czy białostoczanie rozpoznają swojego przedstawiciela w Sejmie i co o nim sądzą. Jak się okazało, łatka byłego pracownika TVN nie wszystkim mieszkańcom Podlasia przypada do gustu. - To jest komik, a nie polityk - stwierdziła emerytka. - Dla mnie to jest wariat i dno, bo logicznie nie myśli - skomentowała inna kobieta. - Jego poglądy często się zmieniają - dodał młody białostoczanin. Funkcja marszałka Sejmu może być dużym wyzwaniem dla niedoświadczonego parlamentarnie Hołowni, co zauważyli nasi rozmówcy. Doceniają jednak jego zaangażowanie. - Zwraca uwagę na problemy i potrzeby Polski. Jest bardzo dobrym politykiem, jest bardzo merytoryczny - przyznał mężczyzna w średnim wieku. - Jest zdecydowanie lepszy niż PiS - podsumowała krótko kolejna emerytka z Podlasia. O tym, czy Szymon Hołownia zostanie marszałkiem nowego Sejmu dowiemy się w poniedziałek 13 listopada.