Białystok komentuje niedzielne wystąpienie Kaczyńskiego. "Totalna porażka"

Słowa Jarosława Kaczyńskiego skierowane w stronę Donalda Tuska podczas spotkania z wyborcami PiS w Stawisku odbiły się szerokim echem. - Donald Tusk, prawdziwy wróg naszego narodu. Prawdziwy wróg. Niech idzie do swoich Niemiec i tam szkodzi - mówił podczas wiecu Kaczyński. Wicepremier w taki sposób odniósł się do rządów Platformy Obywatelskiej, która jego zdaniem, zamiast stawiać na rozwój polskiego przemysłu, wolała "interes niemiecki". Dziennikarz WP wybrał się do centrum Białystoku, gdzie zapytał okolicznych mieszkańców, co sądzą o występie Kaczyńskiego w Stawisku. - To jest już poniżej jakiegokolwiek poziomu, co to się dzieje. To jakaś totalna porażka, gdzie my żyjemy - stwierdziła wieloletnia mieszkanka Białystoku. - To jest po prostu karygodne, tak postępuje tylko cham i bezczelnik - dodała inna kobieta. - Tak być nie powinno. Nieważne jakie masz poglądy, polityk ma działać na rzecz Polski i moim zdaniem nie powinien go tak nazywać - przyznał jeden z mężczyzn. Głosy są jednak podzielone, ponieważ według wyborców PiS z Białystoku, politycy mają już to w zwyczaju, że "obrażają" siebie nawzajem.

