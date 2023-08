Białoruskie śmigłowce nad Białowieżą. Nagranie ma być dowodem

MON potwierdziło, że we wtorek dwa białoruskie śmigłowce przekroczyły przestrzeń powietrzną Polski. Najpierw pojawiły się zdjęcia maszyn armii Łukaszenki, a w środę nagranie świadka udostępniła agencja Reutera. Na nagraniu widać śmigłowiec Mi-8 przelatujący nad Białowieżą. Wiadomo jednak, że za tą maszyną leciał jeszcze śmigłowiec Mi-24. Zdaniem Jarosława Wolskiego, niezależnego analityka wojskowego, mogła być to białoruska prowokacja, co wskazuje na wyposażenie obu maszyn. "Maszyny, które tego dokonały, miały komplet dipoli i flar odkrytych w wyrzutnikach, co więcej - system samoosłony i zagłuszania torów optycznych rakiet plot "Witebsk", miał wszystkie sensory odkryte z tym Mi-8AMTSz" - napisał Wolski na Twitterze. Tymczasem lot nad obszarem zabudowanym mógł służyć temu, by lokalni mieszkańcy wyciągnęli telefony i nagrali, co się dzieje, by nagłośnić sprawę w mediach. Według Wolskiego takie naruszania są trudne do wykrycia przez posterunki radiolokacyjne, ponieważ nad Polską obie maszyny były dość nisko i tylko przez kilka minut. - Bez wątpienia to działania prowokacyjne, wymierzone we wschodnią flankę NATO i RP. My oczywiście poinformowaliśmy o tym incydencie kwaterę główną NATO. Wczoraj odbyło się posiedzenie komitetu ds. bezpieczeństwa. Wydane zostały określone dyspozycje dla sił zbrojnych - przekazał Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON w Programie 1 Polskiego Radia.