Białoruska droga bez powrotu. Dopóki u władzy będzie Łukaszenka, kraj pozostanie uwikłany w relację z Rosją

Jednak najważniejszym powodem tej zależności są sankcje. - Eksport Białorusi do Unii Europejskiej jest w tym momencie sprowadzony do absolutnego minimum. Białoruś jako państwo kontynentalne, bez dostępu do portów morskich została również odcięta od szlaków tranzytowych, komunikacyjnych prowadzących na Zachód. Około 70 proc. wymiany handlowej Białorusi przypada na Rosję, a reszta to Chiny i kraje azjatyckie - wyjaśniał gość podcastu.