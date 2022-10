Białoruś. Rosja przerzuca Kadyrowców blisko granicy Polski

Rosja nadal przerzuca swoje oddziały na Białoruś, rosyjscy żołnierze są m.in. w obwodzie brzeskim. Rosyjskie wojska przygotowują się do obrony w pobliżu okupowanego Chersonia, do którego zbliżają się siły ukraińskie - powiadomił w niedzielę sztab generalny ukraińskiej armii. Do Brześcia niedaleko polskiej granicy mają trafić Kadyrowcy.