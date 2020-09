Białoruś. Mateusz Morawiecki: To przełomowy moment

W KPRM odbędzie się dziś spotkanie ze Swiatłaną Cichanosuką. - To, co dzieje się za naszą granicą to przełomowy moment. Białorusini podejmują decyzję, pomagamy im w tym wyborze. Naród białoruski ma prawo do samodzielnego podjęcia decyzji. To niedopuszczalne, by tak traktować opozycję, stąd nasza pomoc - mówił premier Mateusz Morawiecki.