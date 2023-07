Bezrobotni w Austrii mają kłopoty. Mogą wyjechać z kraju tylko pod jednym warunkiem

Nowością było również to, że AMS może wysłać osobę do pracy w innym austriackim kraju związkowym, jeśli poszukiwany jest tam pracownik z kwalifikacjami, jakie ma dany bezrobotny. Wywołało to protesty, ponieważ Austria ma dziewięć krajów związkowych, z których niektóre są oddalone o ponad 500 kilometrów od siebie nawzajem. Kopf wyjaśnił, że ta decyzja dotyczy tylko tych osób, które nie muszą się nikim opiekować.- To oznacza, że ​​nie mają na utrzymaniu dzieci ani krewnych - dodał.