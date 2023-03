Bezprecedensowa sytuacja. Bunt w Izraelskiej armii

Sprzeciw wobec zmniejszenia roli Sądu Najwyższego

Antyrządowe protesty w Izraelu nasiliły się, odkąd Netanjahu powrócił do władzy, stając na czele prawicowej, najbardziej nacjonalistycznej koalicji w historii Izraela. Premier zapowiedział radykalne zmiany w izraelskim systemie prawnym. Obejmują one nowe ustawy, które dałyby rządowi pełną kontrolę nad mianowaniem sędziów i ostatecznie pozbawiłyby Sąd Najwyższy kluczowych uprawnień do obalenia wadliwych ustaw.