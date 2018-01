Bezlitosne pielęgniarki pozbyły się pacjenta. Wyrzuciły kalekę pod mur

Dwie okrutne pracownice szpitala zwolniono dyscyplinarnie za porzucenie "trudnego i niechcianego" pacjenta na ulicy. Nie chciały się już nim zajmować.



Śledztwo wykazało, że panie pozbyły się bardzo trudnego podopiecznego, bo "miały go już dość". Człowiek, który był świadkiem zajścia zatrzymał pielęgniarki. - Jeżeli pan chce, może go sobie zabrać do domu. My go nie chcemy - miała odpowiedzieć jedna z nich. Ostatecznie przyjechała karetka i zabrała go na dalsze leczenie do tego samego szpitala.