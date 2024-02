Będzie zawiadomienie ws. Lotosu i Orlenu. Banaś potwierdza

Marian Banaś w TVP Info odniósł się do doniesień o zaniżeniu wartości spółek przed fuzją Lotosu z Orlenem. - Zaniżenie ceny Lotosu to prawie 5 miliardów - powiedział. - Ze względu na brak właściwej nadzoru i kontroli nad transakcją w Lotosie nasi kontrolerzy przygotowują zawiadomienie do prokuratury - dodał szef NIK.