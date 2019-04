Będzie specjalna "ustawa maturalna". Rząd przedstawi plan awaryjny

Strajk nauczycieli trwa już trzeci tydzień. Jest ryzyko, że uczniowie nie będą mogli przystąpić do matur. Rząd szykuje rozwiązanie. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział w RMF FM, że będzie pilna nowelizacja prawa oświatowego. Portal wPolityce.pl dotarł do szczegółów.

Portal wPolityce.pl dotarł do informacji, które mówią co będzie zawarte w tzw. ustawie maturalnej. Oprócz nadaniu dyrektorowi szkoły uprawnień do klasyfikacji czy dopuszczenia do matur w wyjątkowych sytuacjach, o czym poinformowała "DGP”, ma zostać również wydłużony rok szkolny.