Będzie duży sojusz? PSL poważnie zaskakuje

- Myślę, że tak. My dzisiaj rozmawiamy w różnych obszarach, z ludźmi od Szymona Hołowni. Ja rozmawiam z parlamentarzystami, ale także przede mną jest spotkanie z szefami okręgów - poinformował. Według wicemarszałka, to "dobra współpraca, dobre relacje". Uzasadnił to "podobnymi programami i podobnym światopoglądem".